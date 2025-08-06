https://1prime.ru/20250806/peregovory-860378529.html
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
Глава государства Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:05+0300
2025-08-06T12:05+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. "Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250806/kreml-860377623.html
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россия, оаэ, ближний восток, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на переговорах планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа