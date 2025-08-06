https://1prime.ru/20250806/peregovory-860378529.html

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ - 06.08.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Глава государства Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:05+0300

2025-08-06T12:05+0300

2025-08-06T12:05+0300

политика

россия

оаэ

ближний восток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860378376_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_7f2a814bd8ff1897487fca0f1e70d023.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля. "Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250806/kreml-860377623.html

оаэ

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, ближний восток, владимир путин