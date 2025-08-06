https://1prime.ru/20250806/peregovory-860392525.html

В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии

В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:39+0300

2025-08-06T17:39+0300

2025-08-06T17:49+0300

политика

малайзия

россия

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.

https://1prime.ru/20250806/malayziya-860387268.html

малайзия

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малайзия, россия, владимир путин, переговоры