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В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии
В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:39+0300
2025-08-06T17:49+0300
политика
малайзия
россия
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.
https://1prime.ru/20250806/malayziya-860387268.html
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малайзия, россия, владимир путин, переговоры
Политика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
17:39 06.08.2025 (обновлено: 17:49 06.08.2025)
 
В Кремле завершились переговоры Путина с королем Малайзии

В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.
Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
15:11
 
ПолитикаМАЛАЙЗИЯРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
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