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Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы
Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы - 06.08.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы
РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 6 по 12 августа повысится до 19,4 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 371,5 рубля за тонну, на | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T20:18+0300
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экономика
минсельхоз рф
экспортная пошлина
пшеница
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 6 по 12 августа повысится до 19,4 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 371,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 224,2 доллара за тонну, на ячмень - 194,4 доллара, на кукурузу - 228,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 30 июля по 5 августа, составляла 0 рублей за тонну, кукурузы - 215,3 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз рф, экспортная пошлина, пшеница
Экономика, Минсельхоз РФ, Экспортная пошлина, пшеница
20:18 06.08.2025
 
Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 6 августа повысится до 19,4 рубля

© Unsplash/Sasun BughdaryanПшеница, зерно
Пшеница, зерно
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 6 по 12 августа повысится до 19,4 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 371,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 224,2 доллара за тонну, на ячмень - 194,4 доллара, на кукурузу - 228,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 30 июля по 5 августа, составляла 0 рублей за тонну, кукурузы - 215,3 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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