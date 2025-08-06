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Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы

Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы - 06.08.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о повышении пошлина на экспорт пшеницы

РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 6 по 12 августа повысится до 19,4 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 371,5 рубля за тонну, на | 06.08.2025, ПРАЙМ

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2025-08-06T20:18+0300

2025-08-06T20:18+0300

экономика

минсельхоз рф

экспортная пошлина

пшеница

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 6 по 12 августа повысится до 19,4 рубля за тонну, на кукурузу вырастет до 371,5 рубля за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 224,2 доллара за тонну, на ячмень - 194,4 доллара, на кукурузу - 228,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действовавшая с 30 июля по 5 августа, составляла 0 рублей за тонну, кукурузы - 215,3 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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минсельхоз рф, экспортная пошлина, пшеница