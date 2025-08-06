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Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины

Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины - 06.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины

Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:59+0300

2025-08-06T18:59+0300

2025-08-06T19:00+0300

экономика

сша

пошлины

инфляция

мир

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о том, как введение пошлин против других покупателей нефти из РФ повлияет на мировую экономику. Он отметил, что разгон инфляции, в свою очередь, может повлечь проблему повторного роста ставок. "Тогда, помимо фактора торговых войн, на динамику мирового ВВП негативное влияние станет оказывать и ужесточение условий на рынках капитала", - указал эксперт. Кроме того, подобные намерения США - это фактор риска для сырьевых рынков. "Попытка исключить из мирового энергобаланса производителя нефти с долей в районе 11% может привести к скачку котировок энергоресурсов", - заключил Лысенко.

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сша, пошлины, инфляция, мир, экспертное мнение