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Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины
Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины - 06.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины
Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:59+0300
2025-08-06T19:00+0300
экономика
сша
пошлины
инфляция
мир
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о том, как введение пошлин против других покупателей нефти из РФ повлияет на мировую экономику. Он отметил, что разгон инфляции, в свою очередь, может повлечь проблему повторного роста ставок. "Тогда, помимо фактора торговых войн, на динамику мирового ВВП негативное влияние станет оказывать и ужесточение условий на рынках капитала", - указал эксперт. Кроме того, подобные намерения США - это фактор риска для сырьевых рынков. "Попытка исключить из мирового энергобаланса производителя нефти с долей в районе 11% может привести к скачку котировок энергоресурсов", - заключил Лысенко.
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сша, пошлины, инфляция, мир, экспертное мнение
Экономика, США, пошлины, инфляция, МИР, экспертное мнение
18:59 06.08.2025 (обновлено: 19:00 06.08.2025)
 
Эксперты прогнозируют последствия введения США дополнительной пошлины

Лысенко: пошлины США против покупателей нефти из России грозят разгоном инфляции

© fotolia.com / Alexandr Mitiuc Глобус и графики
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© fotolia.com / Alexandr Mitiuc
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
"Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о том, как введение пошлин против других покупателей нефти из РФ повлияет на мировую экономику.
Он отметил, что разгон инфляции, в свою очередь, может повлечь проблему повторного роста ставок. "Тогда, помимо фактора торговых войн, на динамику мирового ВВП негативное влияние станет оказывать и ужесточение условий на рынках капитала", - указал эксперт.
Кроме того, подобные намерения США - это фактор риска для сырьевых рынков. "Попытка исключить из мирового энергобаланса производителя нефти с долей в районе 11% может привести к скачку котировок энергоресурсов", - заключил Лысенко.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
США пригрозили дополнительной пошлиной странам, покупающим российскую нефть
17:25
 
ЭкономикаСШАпошлиныинфляцияМИРэкспертное мнение
 
 
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