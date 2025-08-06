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Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T06:32+0300
2025-08-06T06:32+0300
бизнес
россия
экономика
турция
москва
анкара
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Так, за июнь 2025 года Турция продала России шоколада и изделий из него на 4,4 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. При этом в месячном выражении произошло сокращение поставок на пятую часть. Больше всего в июне Москва приобретала у Анкары шоколадные конфеты с начинкой (2,4 миллиона долларов), шоколадки и батончики с начинкой (781,1 тысячи долларов), пасту с содержанием какао (251,5 тысячи), какао-порошок с низким содержанием сахарозы (228,7 тысячи), а также шоколадки и батончики с орехами (222,6 тысячи). Суммарный объем поставок турецких шоколадок в РФ за январь-июнь текущего года составил 29,3 миллиона долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом за весь 2024 год экспорт Турции достиг 41,5 миллиона долларов.
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бизнес, россия, турция, москва, анкара
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
06:32 06.08.2025
 
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне

Поставки шоколада из Турции в Россию в июне выросли вдвое

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Так, за июнь 2025 года Турция продала России шоколада и изделий из него на 4,4 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. При этом в месячном выражении произошло сокращение поставок на пятую часть.
Больше всего в июне Москва приобретала у Анкары шоколадные конфеты с начинкой (2,4 миллиона долларов), шоколадки и батончики с начинкой (781,1 тысячи долларов), пасту с содержанием какао (251,5 тысячи), какао-порошок с низким содержанием сахарозы (228,7 тысячи), а также шоколадки и батончики с орехами (222,6 тысячи).
Суммарный объем поставок турецких шоколадок в РФ за январь-июнь текущего года составил 29,3 миллиона долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом за весь 2024 год экспорт Турции достиг 41,5 миллиона долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯТУРЦИЯМОСКВААнкара
 
 
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