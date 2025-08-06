https://1prime.ru/20250806/postavki-860362952.html

Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне

Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ

Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне

Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T06:32+0300

2025-08-06T06:32+0300

2025-08-06T06:32+0300

бизнес

россия

экономика

турция

москва

анкара

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860362952.jpg?1754451135

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Так, за июнь 2025 года Турция продала России шоколада и изделий из него на 4,4 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. При этом в месячном выражении произошло сокращение поставок на пятую часть. Больше всего в июне Москва приобретала у Анкары шоколадные конфеты с начинкой (2,4 миллиона долларов), шоколадки и батончики с начинкой (781,1 тысячи долларов), пасту с содержанием какао (251,5 тысячи), какао-порошок с низким содержанием сахарозы (228,7 тысячи), а также шоколадки и батончики с орехами (222,6 тысячи). Суммарный объем поставок турецких шоколадок в РФ за январь-июнь текущего года составил 29,3 миллиона долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом за весь 2024 год экспорт Турции достиг 41,5 миллиона долларов.

турция

москва

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, москва, анкара