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Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне - 06.08.2025, ПРАЙМ
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T06:32+0300
2025-08-06T06:32+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Так, за июнь 2025 года Турция продала России шоколада и изделий из него на 4,4 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. При этом в месячном выражении произошло сокращение поставок на пятую часть.
Больше всего в июне Москва приобретала у Анкары шоколадные конфеты с начинкой (2,4 миллиона долларов), шоколадки и батончики с начинкой (781,1 тысячи долларов), пасту с содержанием какао (251,5 тысячи), какао-порошок с низким содержанием сахарозы (228,7 тысячи), а также шоколадки и батончики с орехами (222,6 тысячи).
Суммарный объем поставок турецких шоколадок в РФ за январь-июнь текущего года составил 29,3 миллиона долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом за весь 2024 год экспорт Турции достиг 41,5 миллиона долларов.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
Поставки шоколада из Турции в Россию выросли вдвое в июне
Поставки шоколада из Турции в Россию в июне выросли вдвое
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки шоколада и изделий из него из Турции в Россию выросли вдвое в июне этого года, продемонстрировав такой же рост и по итогам всего первого полугодия, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Так, за июнь 2025 года Турция продала России шоколада и изделий из него на 4,4 миллиона долларов, что в 2 раза больше, чем в июне прошлого года. При этом в месячном выражении произошло сокращение поставок на пятую часть.
Больше всего в июне Москва приобретала у Анкары шоколадные конфеты с начинкой (2,4 миллиона долларов), шоколадки и батончики с начинкой (781,1 тысячи долларов), пасту с содержанием какао (251,5 тысячи), какао-порошок с низким содержанием сахарозы (228,7 тысячи), а также шоколадки и батончики с орехами (222,6 тысячи).
Суммарный объем поставок турецких шоколадок в РФ за январь-июнь текущего года составил 29,3 миллиона долларов - вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом за весь 2024 год экспорт Турции достиг 41,5 миллиона долларов.