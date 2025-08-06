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Розничные продажи в еврозоне в июне выросли к маю

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли к маю - 06.08.2025, ПРАЙМ

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли к маю

Добавлены подробности (после второго абзаца). | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:19+0300

2025-08-06T12:19+0300

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Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Объем розничных продаж в еврозоне в июне увеличился на 0,3% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,4% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июне поднялся на 3,1%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,6%. В Евросоюзе розничные продажи в мае выросли на 0,3% в месячном выражении, а в годовом - на 3,1%. Агентство также пересмотрело показатели мая: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 1,9% с 1,8%, а в ЕС - до увеличения на 2,1% с 1,9%. Месячная динамика была пересмотрена до снижения на 0,3% с 0,7% для еврозоны и также до сокращения на 0,5% с 0,8% - для ЕС. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в июне на Кипре (+8,7%), в Хорватии (+7,4%), на Мальте и в Португалии (+6,9%). Снижение было зафиксировано в Финляндии (-1,1%) и Словакии (-0,4%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июне в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,7%, в ЕС - на 1,5%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 4,3%, в Евросоюзе - на 4,4%.

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бизнес, кипр, хорватия, мальта, ес, евростат