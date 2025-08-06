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Путин встретится с верховным правителем Малайзии

Путин встретится с верховным правителем Малайзии - 06.08.2025, ПРАЙМ

Путин встретится с верховным правителем Малайзии

Президент России Владимир Путин в среду, 6 августа, встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в РФ с государственным визитом | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T00:18+0300

2025-08-06T00:18+0300

2025-08-06T00:18+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду, 6 августа, встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства. Визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. В середине мая российский президент Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малайзийского короля посетить Россию. Султан Ибрагим станет первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ В мае в Россию приезжал премьер Малайзии Анвар Ибрагим. В Кремле состоялись его переговоры с Путиным. Российский президент отмечал, что состоявшиеся переговоры ярко свидетельствуют, что российско-малайзийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются. Глава государства подчеркивал, что обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным, и для этого есть все необходимые предпосылки. Кроме того, на встрече Путин упоминал, что Малайзия в числе других стран получила приглашение присоединиться к деятельности БРИКС в статусе государства-партнера. Говоря о предстоящем визите короля, премьер-министр Малайзии отмечал, что таким образом открывается новая глава в двусторонних отношениях между Москвой и Куала-Лумпуром. Как ожидается, по его словам, встреча будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран. Помимо этого, премьер подчеркивал то, что Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что Кремль придает большое значение отношениям с Малайзией, поэтому тем для переговоров президента РФ и верховного правителя Малайзии готовится много. МИРНЫЙ АТОМ, ХАЛЯЛЬ, АВИАСООБЩЕНИЕ О том, что переговоры российского лидера с королем Малайзии могут охватить широкий спектр вопросов, говорят и итоги встречи Путина и Анвара Ибрагима в Москве в мае. Тогда политики обсудили сотрудничество двух стран в ряде значимых сфер, в том числе потенциал совместных проектов в газовой сфере, в области использования мирного атома, в агросекторе, здравоохранении и других отраслях. Президент России отмечал, что энергетика является ключевой сферой двустороннего сотрудничества двух стран. В этом контексте Путин обращал внимание на то, что Россия поставляет на малазийский рынок значительные объёмы нефтепродуктов и угля. Кроме того, отмечались перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и мирном атоме. Еще одна сфера, в которой страны планируют развивать сотрудничество – агросектор. Российские производители заинтересованы в увеличении экспорта агропродукции в Малайзию, в том числе по стандарту "халяль", отмечал Путин по итогам встречи с малайзийским премьером. Кроме того, в рамках долгосрочных контрактов, как указывал российский лидер, налажен импорт из России калийных и азотных удобрений для малазийского сельского хозяйства, растут встречные поставки агропродукции - российских зерновых и малазийского продовольствия. Также премьер Анвар Ибрагим по итогам своего визита в РФ заявлял, что Малайзия намерена расширить закупки медицинских приборов, солнечных панелей и стройматериалов из России. Помимо этого, страны прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения, что, как подчеркивал Путин, безусловно будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов. По словам президента РФ, страны активно развивают туристические обмены, а малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян. ПРИГЛАШЕНИЕ В Малайзии ждут не только российских туристов, но и президента Путина. После переговоров с российским президентом по итогам своего официального визита в РФ Анвар Ибрагим заявлял, что визит Путина в малайзийское государство, например, во время саммита АСЕАН в октябре, стал бы "большим подарком" для народа Малайзии. Анвар Ибрагим заверял, что присутствие Путина в Малайзии во время саммита будет большим прорывом не только для государства, но и для всего региона. Также Ибрагим выражал уверенность в том, что многие в Юго-Восточной Азии ждут лидерства российского президента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, малайзия, рф, москва, владимир путин, дмитрий песков, асеан