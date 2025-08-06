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Путин поручил сократить к 2035 году выбросы парниковых газов
Путин поручил сократить к 2035 году выбросы парниковых газов - 06.08.2025, ПРАЙМ
Путин поручил сократить к 2035 году выбросы парниковых газов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:52+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю: Правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ee недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 августа.
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промышленность, рф, владимир путин
Промышленность, РФ, Владимир Путин, Энергетика
Путин поручил сократить к 2035 году выбросы парниковых газов
Путин поручил сократить выбросы парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю: Правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65 - 67 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ee недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 6 августа.
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