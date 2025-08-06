https://1prime.ru/20250806/putin-860394944.html

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли - 06.08.2025, ПРАЙМ

Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли

Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:45+0300

2025-08-06T18:45+0300

2025-08-06T19:06+0300

экономика

владимир путин

совещание

строительная отрасль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848778065_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1e29924deab013c52c8fca87ccb098a4.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России. Совещание проходит в формате ВКС. Строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики, заявил президент.Он отметил, что в России с 2019 года порядка 630 миллионов квадратных метров жилья, что позволило более чем 25 миллионам российских семей улучшить жилищные условия.В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.

https://1prime.ru/20250806/wildberries-860385806.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, совещание, строительная отрасль