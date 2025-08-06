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Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли - 06.08.2025, ПРАЙМ
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:45+0300
2025-08-06T18:45+0300
2025-08-06T19:06+0300
экономика
владимир путин
совещание
строительная отрасль
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России. Совещание проходит в формате ВКС. Строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики, заявил президент.Он отметил, что в России с 2019 года порядка 630 миллионов квадратных метров жилья, что позволило более чем 25 миллионам российских семей улучшить жилищные условия.В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
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владимир путин, совещание, строительная отрасль
Экономика, Владимир Путин, совещание, строительная отрасль
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли
Путин собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание по вопросам развития строительной отрасли в России.
Совещание проходит в формате ВКС.
Строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики, заявил президент.
Он отметил, что в России с 2019 года порядка 630 миллионов квадратных метров жилья, что позволило более чем 25 миллионам российских семей улучшить жилищные условия.
В предстоящее воскресенье, 10 августа, в России отмечается День строителя.
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