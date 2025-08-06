https://1prime.ru/20250806/putin-860401308.html

Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News

Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News - 06.08.2025, ПРАЙМ

Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News

Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T23:59+0300

2025-08-06T23:59+0300

2025-08-06T23:59+0300

политика

владимир путин

стив уиткофф

встреча

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду получил от него сигнал о заинтересованности во встрече с Дональдом Трампом. "Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле (Белого дома - ред.), Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом", - сообщил корреспондент в эфире телеканала. Телеканал также утверждает, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о проведении в ближайшее время двусторонней встречи лидеров России и США. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20250806/tramp-860399993.html

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владимир путин, стив уиткофф, встреча, дональд трамп