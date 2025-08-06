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Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News
Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News - 06.08.2025, ПРАЙМ
Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News
Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:59+0300
2025-08-06T23:59+0300
политика
владимир путин
стив уиткофф
встреча
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду получил от него сигнал о заинтересованности во встрече с Дональдом Трампом. "Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле (Белого дома - ред.), Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом", - сообщил корреспондент в эфире телеканала. Телеканал также утверждает, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о проведении в ближайшее время двусторонней встречи лидеров России и США. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
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владимир путин, стив уиткофф, встреча, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Стив Уиткофф, встреча, Дональд Трамп
23:59 06.08.2025
 
Путин выразил желание встретиться с Трампом, утверждает Fox News

Fox News: Путин сообщил Уиткоффу о желании встретиться с Трампом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал Fox News со ссылкой на чиновника американской администрации утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду получил от него сигнал о заинтересованности во встрече с Дональдом Трампом.
"Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле (Белого дома - ред.), Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом", - сообщил корреспондент в эфире телеканала.
Телеканал также утверждает, что в настоящее время якобы ведутся переговоры о проведении в ближайшее время двусторонней встречи лидеров России и США.
Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского.
В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"
Вчера, 22:34
 
ПолитикаВладимир ПутинСтив УиткоффвстречаДональд Трамп
 
 
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