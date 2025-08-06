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Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ
Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ
Армия США в течение восьми лет планирует увеличить свои силы противовоздушной обороны на 30%, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерал-лейтенанта... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:44+0300
2025-08-06T11:44+0300
вооружения
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армия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Армия США в течение восьми лет планирует увеличить свои силы противовоздушной обороны на 30%, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерал-лейтенанта командования по космической и противоракетной обороне Шона Гейни. "Армия США планирует увеличить свои силы противовоздушной и противоракетной обороны на 30%, сообщил командующий Командованием по космической и противоракетной обороне", - пишет издание. Отмечается, что усиление включит в себя добавление трех батальонов, оснащенных радаром противовоздушной и противоракетной обороны (LTAMDS), пяти батальонов для защиты от непрямого огня и семи батарей систем противодействия беспилотникам. По словам Гейни, усиление будет происходить в течение следующих восьми лет.
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сша, пво, армия
Вооружения, США, ПВО, армия
11:44 06.08.2025
 
Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ

Defense News: армия США в течение восьми лет увеличит силы ПВО на 30%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Армия США в течение восьми лет планирует увеличить свои силы противовоздушной обороны на 30%, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерал-лейтенанта командования по космической и противоракетной обороне Шона Гейни.
"Армия США планирует увеличить свои силы противовоздушной и противоракетной обороны на 30%, сообщил командующий Командованием по космической и противоракетной обороне", - пишет издание.
Отмечается, что усиление включит в себя добавление трех батальонов, оснащенных радаром противовоздушной и противоракетной обороны (LTAMDS), пяти батальонов для защиты от непрямого огня и семи батарей систем противодействия беспилотникам.
По словам Гейни, усиление будет происходить в течение следующих восьми лет.
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