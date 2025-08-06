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Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ

Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ

Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ

Армия США в течение восьми лет планирует увеличить свои силы противовоздушной обороны на 30%, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерал-лейтенанта... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:44+0300

2025-08-06T11:44+0300

2025-08-06T11:44+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Армия США в течение восьми лет планирует увеличить свои силы противовоздушной обороны на 30%, сообщает издание Defense News со ссылкой на генерал-лейтенанта командования по космической и противоракетной обороне Шона Гейни. "Армия США планирует увеличить свои силы противовоздушной и противоракетной обороны на 30%, сообщил командующий Командованием по космической и противоракетной обороне", - пишет издание. Отмечается, что усиление включит в себя добавление трех батальонов, оснащенных радаром противовоздушной и противоракетной обороны (LTAMDS), пяти батальонов для защиты от непрямого огня и семи батарей систем противодействия беспилотникам. По словам Гейни, усиление будет происходить в течение следующих восьми лет.

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сша, пво, армия