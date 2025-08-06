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В Эстонии потребовали отставки министра соцдел из-за "пира во время чумы"

В Эстонии потребовали отставки министра соцдел из-за "пира во время чумы" - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Эстонии потребовали отставки министра соцдел из-за "пира во время чумы"

Лидер оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт потребовал отставки министра социальных дел страны Кармен Йоллер из-за "пира во время чумы",... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:11+0300

2025-08-06T09:11+0300

2025-08-06T09:13+0300

политика

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт потребовал отставки министра социальных дел страны Кармен Йоллер из-за "пира во время чумы", сообщил портал Delfi со ссылкой на его заявление.Требования Кылварта прозвучали на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья (организация, отвечающая за медицинское страхование и организацию медицинской помощи - ред.) в замке Таагепера. Во вторник местные СМИ сообщили о мероприятии, которое прошло в конце июля в расположенном в замке спа-отеле Wagenküll. Для мероприятия был забронирован весь комплекс. При этом отмечалось, что стоимость его проведения могла превысить 100 тысяч евро."На фоне острого дефицита бюджета Кассы здоровья ее роскошные летние дни в замке Таагепера выглядят как настоящий пир во время чумы. Минимум, что может сделать министр социальных дел Кармен Йоллер в данной ситуации, это взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку", - приводит портал заявление Кылварта.По его словам, мероприятие в Таагепере - это гламурное времяпрепровождение, "которое абсолютно не соответствует реальному положению дел в эстонской медицине и в уровне жизни жителей Эстонии".Как отмечает Delfi, сама Йоллер, которая является председателем Кассы здоровья, признала, что ситуация действительно задевает чувство справедливости людей, однако, по мнению Кылварта, ее реакция "задним числом" абсолютно недостаточна.

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