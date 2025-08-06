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Межгосударственные отношения России и Малайзии

Межгосударственные отношения России и Малайзии - 06.08.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Малайзии

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T02:06+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Малайзии. Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Малайзия заявила о признании Российской Федерации 31 декабря 1991 года. Политический диалог двух стран поддерживается на высшем и высоком уровнях. В 2003 году президент РФ Владимир Путин дважды посетил Малайзию (август – официальный визит; октябрь – участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 2005 года в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави. В 2005 году правящий в то время король Малайзии Сайед Сираджуддин Путра Джамалуллайл побывал в Санкт-Петербурге с частным визитом. В июне 2007 году официальный визит в Россию осуществил премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадави. Руководители двух стран регулярно встречаются на международных форумах. В ноябре 2011 года на полях саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в Гонолулу состоялась беседа президента РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. В ходе саммитов АТЭС во Владивостоке (2012), на острове Бали, Индонезия (2013) и в Пекине (2014) прошли встречи президента РФ Владимира Путина с занимавшим пост премьер-министра Малайзии Наджибом Разаком. Беседа президента России с Разаком состоялась на полях юбилейного саммита Россия – АСЕАН 19 мая 2016 года в Сочи. 13 ноября 2018 года Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели встречу на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 5 сентября 2019 года состоялась очередная рабочая встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Премьер-министр Малайзии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. В 2024 году Малайзия стала страной-партнером БРИКС. Министр экономики Малайзии Рафизи Рамли представлял страну на саммите БРИКС в Казани, который прошел 22-24 октября. 13 мая 2025 года премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом. 14 мая состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего углубления российско-малайзийского взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Состоялась также встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил МГИМО, где выступил перед студентами, преподавателями и приглашенными гостями с лекцией и встретился с руководством вуза. В ходе визита состоялась торжественная церемония вручения премьер-министру диплома почетного доктора МГИМО. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим также пообщался с российскими бизнесменами. 15 мая Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Состоялась также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. 28 июля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Малайзию, где состоялись его переговоры с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. 10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан провели рабочую встречу в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Развиваются межпарламентские связи. 18-22 октября 2024 года российские парламентарии провели двустороннюю встречу с парламентской делегацией из Малайзии "на полях" 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, которая прошла в городе Вьентьян (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Заместитель председателя сената парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед принял участие в XI Невском международном экологическом конгрессе, который прошел 22-23 мая в Санкт-Петербурге. На полях мероприятия состоялась встреча с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. 29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Поддерживаются межведомственные контакты. 26-27 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Малайзию. Состоялись переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе поездки он также провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В частности, он уже провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином, с главой военного ведомства страны Мохамедом Халедом Нордином. Осуществляются межрегиональные связи и связи на уровне министерств и ведомств. Россия и Малайзия активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, региональных интеграционных объединений, Организации исламского сотрудничества, совместно способствуют продвижению стратегического партнерства Россия – АСЕАН. Малайзия – один из главных и наиболее перспективных торговых партнеров России в регионе Юго-Восточной Азии. В 2023 году торговый оборот России и Малайзии вырос на 11% и составил 3,11 миллиарда долларов по сравнению с 2,79 миллиарда долларов в 2022 году. По данным торгового атташе посольства Малайзии в Москве Хайфиля Эльми Джамиля, в цифровом выражении экспорт Малайзии в Россию увеличился на 13% и составил 619,3 миллиона долларов, а экспорт России в Малайзию вырос на 10,8%, составив 2,49 миллиарда долларов. В 2023 году промышленные товары оставались основным драйвером поставок Малайзии в Россию. В свою очередь, поставки товаров из России остались традиционными: их составили нефтепродукты, химикаты, а также другие промышленные товары. По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов. В первом квартале 2025 года товарооборот России и Малайзии вырос более, чем на 60%. Основным драйвером роста является оборудование и различные механические устройства, в особенности вычислительные машины. По итогам 2024 года Россия стала ключевым экспортным направлением этой продукции (свыше 22% совокупных поставок Малайзии за рубеж по этой категории). По итогам 2024 года Россия впервые заняла первое место в списке ведущих поставщиков удобрений в Малайзию с долей свыше 26%. Россия также стабильно входит в топ-3 ключевых экспортеров каменного угля и угольных брикетов в Малайзию, обеспечивая 7,5% совокупного импорта Малайзией этой продукции. С июля 2013 года функционирует Деловой совет по сотрудничеству с Малайзией (ДССМ). В марте 2016 года в Куала-Лумпуре ДССМ и Азиатский институт стратегических исследований Малайзии подписали соглашение о создании Совместного российско-малайзийского делового совета. В ноябре 2015 года в Куала-Лумпуре подписано Соглашение о создании Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК). Очередное 3-е заседание межправкомиссии прошло 9 октября 2024 года в Санкт-Петербурге. Малайзия заинтересована в регулярных поставках сельхозпродукции из РФ. В октябре 2023 года страна признала сертификаты "халяль", выдаваемые двумя российскими организациями. В мае 2024 года был согласован ветеринарный сертификат на поставки в эту страну говядины и субпродуктов крупного рогатого скота. В ноябре 2024 года был подписан меморандум о поставках российский пшеницы на малайзийский рынок. Россия намерена в ближайшее время начать ежегодные поставки в Малайзию от 600 до 700 тысяч тонн пшеницы. В марте 2025 года первое российское предприятие получило право на экспорт молочной продукции в Малайзию. Развиваются научно-технические связи, поддерживаются стабильные связи по военной и военно-технической линии, а также в аэрокосмической сфере. В 1999 году была создана российско-малазийская Межправительственная совместная комиссия по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности. Малайзия - ключевой и давний партнер "Рособоронэкспорта" в Юго-Восточной Азии, военно-техническое сотрудничество с которым имеет объективные перспективы для дальнейшего развития. Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику Сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу Королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малазийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны. В мае 2025 года "Рособоронэкспорт" впервые за шесть лет принял участие в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая прошла с 20 по 24 мая в Малайзии. Малайзия – давний партнер России в сфере космоса. В октябре 2007 года осуществлен полет первого малайзийского космонавта Шейха Музафара Шукора на Международную космическую станцию на российском космическом корабле. В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту были выведены три малайзийских телекоммуникационных спутника. Развиваются связи в сферах образования, культуры и туризма. С 1981 года в Куала-Лумпуре функционирует Российский центр науки и культуры. В Малайзии регулярно выступают российские музыкальные и художественные коллективы. Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования. В настоящее время около 700 малайзийских граждан получают образование в нашей стране, в том числе за счет квоты правительства РФ. Между вузами двух стран действует более 80 соглашений о научном образовательном сотрудничестве и академических обменах. Дипломы российских университетов признаются малайзийскими работодателями без дополнительной аккредитации. В Малайзии уделяется большое внимание изучению русского языка. В настоящее время он преподается на курсах в малайзийском Институте авиационных технологий в рамках совместной программы с Московским авиационным институтом, а также в старейшем и престижнейшем вузе страны – Университете Малайя. Ведется работа по созданию представительства Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе Малайзийского исследовательского акселератора. Развивается туристическая сфера. Россия и Малайзия ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения. В 2024 году Малайзию посетили почти 131 тысяча российских туристов, что является новым историческим рекордом. Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию четвертое место среди европейских стран по числу посетителей, и 17-е место среди всех стран. По итогам первого квартала 2025 года турпоток из России в Малайзию вырос на 17% и составил 50 тысяч туристов. В память о моряках российского крейсера "Жемчуг", погибшего 28 октября 1914 года у берегов острова Пенанг, на главном христианском кладбище столицы штата Пенанг города Джорджтауна и на соседнем острове Джереджак обустроены мемориальные захоронения.

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