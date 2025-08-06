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Россияне смогут самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов

Россияне смогут самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов - 06.08.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов

Информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходах от банковских вкладов уже появилась в личных кабинетах налогоплательщиков, россияне могут ее... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T01:06+0300

2025-08-06T01:06+0300

2025-08-06T01:06+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходах от банковских вкладов уже появилась в личных кабинетах налогоплательщиков, россияне могут ее самостоятельно рассчитать, заявила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi, глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. "Декларации по доходам в российских банках подавать не надо, у них налажен обмен с ФНС. Во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц на портале содержится информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходах от банковских вкладов. В ЛК можно уже сейчас посчитать, сколько надо будет заплатить", - отметила эксперт. Ставка НДФЛ в отношении процентного дохода, полученного до 1 января 2025 года, в случае если он меньше 5 миллионов рублей составляет 13%, напомнила Мемрук. "Если доход превысил 5 миллионов рублей, то налог составит 650 тысяч рублей (это 13% с 5 миллионов рублей) плюс 15% с суммы превышения. С процентов, полученных с 2025 году, ставка 15% будет применяться, если доход составит более 2,4 миллиона рублей в год", - сказала она. Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам заработал в России с 2021 года, при этом впервые россияне платили этот налог лишь в 2024 году за доходы, полученные в предшествующем периоде. Налог платят не с самого вклада, а лишь с той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Необлагаемая сумма определяется, исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2024 году ее максимальный уровень составил 21%. Соответственно, необлагаемая налогом сумма доходов по вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей (21% от 1 миллиона). Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, финансовые организации уже передали в ФНС сведения обо всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция в ближайшее время посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог необходимо будет не позднее 1 декабря 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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