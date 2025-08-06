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Каждый пятый россиянин испытывает стресс при внезапных звонках

Каждый пятый россиянин испытывает стресс при внезапных звонках - 06.08.2025, ПРАЙМ

Каждый пятый россиянин испытывает стресс при внезапных звонках

Каждый пятый россиянин испытывает стресс, раздражение или тревогу при внезапных звонках, причем женщины чаще мужчин ощущают негативные эмоции в таких случаях,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T07:20+0300

2025-08-06T07:20+0300

2025-08-06T07:20+0300

общество

россия

мтс

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин испытывает стресс, раздражение или тревогу при внезапных звонках, причем женщины чаще мужчин ощущают негативные эмоции в таких случаях, говорится в исследовании сервиса "МТС Секретарь", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Почти 20% жителей страны испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках... Женщины чаще мужчин испытывают негативные эмоции при незапланированных звонках - на женщин приходится 70% от всех испытывающих стресс россиян", - выяснили аналитики. В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте 18-55 лет, проживающие в городах с населением более 500 тысяч человек. Участники исследования отметили, что для них неожиданные звонки являются вторжением в личное пространство, нарушением границ и эмоционального комфорта, который они ценят. А главный триггер - неизвестность цели звонящего. Аналитики рассказали также, что конфликты из-за пропущенного вызова возникали у каждого пятого опрошенного и каждого четвертого из числа испытывающих дискомфорт от звонков. Каждый десятый респондент отметил, что часто испытывает чувство вины за пропущенный звонок, причем это наиболее характерно для экстравертов. "Исследование ярко демонстрирует, что в эпоху цифровой коммуникации эмоциональный комфорт и уважение личных границ становятся не менее важными, чем техническая доступность связи. Значительная часть россиян нуждаются в "буфере" между собой и неожиданным вторжением в виде звонка", - комментирует директор сервиса "МТС Секретарь" Марина Саляева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мтс