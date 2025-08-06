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Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию - 06.08.2025, ПРАЙМ
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию
Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:08+0300
2025-08-06T10:08+0300
экономика
россия
малайзия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье. "Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.Также сообщается, что Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства.
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россия, малайзия
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
10:08 06.08.2025
 
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию

РФ и Малайзия будут содействовать углублению торгово-экономической кооперации

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.
В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом.
"Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье.
"Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.
Также сообщается, что Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства.
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