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Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию

Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию - 06.08.2025, ПРАЙМ

Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию

Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:08+0300

2025-08-06T10:08+0300

2025-08-06T10:08+0300

экономика

россия

малайзия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению торгово-экономической кооперации. Об этом говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. В среду российский лидер примет верховного правителя Малайзии, который прибыл в РФ с госвизитом. "Россия и Малайзия настроены всячески содействовать углублению взаимовыгодной торгово-экономической кооперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основе российского экспорта – продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельхозсырье. "Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные и сельскохозяйственное товары", - следует из материалов.Также сообщается, что Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства.

https://1prime.ru/20250805/malayziya-860342265.html

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россия, малайзия