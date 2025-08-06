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"Путин нападет". В Британии уже увидели российский спецназ в Прибалтике
"Путин нападет". В Британии уже увидели российский спецназ в Прибалтике - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Путин нападет". В Британии уже увидели российский спецназ в Прибалтике
До 2030 года российский спецназ нападет на какое-либо прибалтийское государство. Президент РФ Владимир Путин хочет проверить реакцию НАТО, поэтому Россия... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:44+0300
2025-08-06T14:44+0300
2025-08-06T15:56+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. До 2030 года российский спецназ нападет на какое-либо прибалтийское государство. Президент РФ Владимир Путин хочет проверить реакцию НАТО, поэтому Россия предпримет атаку, независимо от того, как завершится украинский конфликт. Такой прогноз в беседе с итальянской газетой La Repubblica сделал британский военный эксперт, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований, а с 2022 года аналитик по вопросам безопасности и обороны в Sky News Майкл Кларк. По его предсказанию, "в любом случае Россия может атаковать какую-либо из соседних стран до конца этого десятилетия". При этом эксперт демонстрирует не вполне привычную логику, объединяя в одном высказывании самые разные факторы и предположения, никак не поясняя, каким образом они вообще могут быть связаны между собой.Например, Кларк утверждает, что Россия не будет применять ядерное оружие в атаке на соседнюю страну, но поскольку российское руководство хочет, чтобы Европа жила в перманентном страхе и поддавалась ее влиянию, то если Путин в украинском конфликте будет доведен до отчаяния, то пойдет на самые крайние меры. А под мерами такого рода британский эксперт подразумевает как раз российскую безъядерную атаку на НАТО. В то же время он отмечает: "Я не думаю, что Путин, по крайней мере на начальном этапе, может пойти дальше возможного вторжения российского спецназа в одну из прибалтийских стран. Это необходимо для того, чтобы спровоцировать НАТО и проверить его реакцию". При чем здесь украинский конфликт и доведенный до отчаяния российский лидер, пусть читатель догадывается самостоятельно.Зато вслед за этими соображениями Кларк выражает полную уверенность, что "Путин может пойти на это (атаку на НАТО - прим. ред.) в любом случае, независимо от того, как будут развиваться события на Украине". Причем президент РФ, согласно сложной мысли британского эксперта, будет пытаться на переговорах с США "продлить ультиматум". А далее, без какого-либо перехода, следует такой пассаж: "Если Атлантический альянс не отреагирует на агрессию, Путин сможет сказать европейским странам: "Видите? Запад не хочет вас защищать в отличие от России".
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россия, владимир путин, вс рф, прибалтика, мнение
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВС РФ, Прибалтика, мнение
"Путин нападет". В Британии уже увидели российский спецназ в Прибалтике
Аналитик Кларк: чтобы проверить реакцию НАТО, Россия вторгнется в Прибалтику
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
До 2030 года российский спецназ нападет на какое-либо прибалтийское государство. Президент РФ Владимир Путин хочет проверить реакцию НАТО, поэтому Россия предпримет атаку, независимо от того, как завершится украинский конфликт. Такой прогноз в беседе с итальянской газетой La Repubblica
сделал британский военный эксперт, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований, а с 2022 года аналитик по вопросам безопасности и обороны в Sky News Майкл Кларк.
По его предсказанию, "в любом случае Россия может атаковать какую-либо из соседних стран до конца этого десятилетия". При этом эксперт демонстрирует не вполне привычную логику, объединяя в одном высказывании самые разные факторы и предположения, никак не поясняя, каким образом они вообще могут быть связаны между собой.
Например, Кларк утверждает, что Россия не будет применять ядерное оружие в атаке на соседнюю страну, но поскольку российское руководство хочет, чтобы Европа жила в перманентном страхе и поддавалась ее влиянию, то если Путин в украинском конфликте будет доведен до отчаяния, то пойдет на самые крайние меры. А под мерами такого рода британский эксперт подразумевает как раз российскую безъядерную атаку на НАТО.
В то же время он отмечает: "Я не думаю, что Путин, по крайней мере на начальном этапе, может пойти дальше возможного вторжения российского спецназа в одну из прибалтийских стран. Это необходимо для того, чтобы спровоцировать НАТО и проверить его реакцию". При чем здесь украинский конфликт и доведенный до отчаяния российский лидер, пусть читатель догадывается самостоятельно.
Зато вслед за этими соображениями Кларк выражает полную уверенность, что "Путин может пойти на это (атаку на НАТО - прим. ред.) в любом случае, независимо от того, как будут развиваться события на Украине".
Причем президент РФ, согласно сложной мысли британского эксперта, будет пытаться на переговорах с США "продлить ультиматум". А далее, без какого-либо перехода, следует такой пассаж: "Если Атлантический альянс не отреагирует на агрессию, Путин сможет сказать европейским странам: "Видите? Запад не хочет вас защищать в отличие от России".
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