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Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома"

Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома" - 06.08.2025, ПРАЙМ

Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:06+0300

2025-08-06T16:06+0300

2025-08-06T16:06+0300

ростелеком

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. "Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "Ростелеком"… избранного на общем собрании акционеров 24 июля 2025 года. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении. В октябре 2024 года председателем совета директоров "Ростелекома" также был избран Медведев. На заседании были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Это комитеты по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

https://1prime.ru/20250623/dividendy-858807244.html

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ростелеком, дмитрий медведев, технологии