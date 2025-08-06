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Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома"
Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома" - 06.08.2025, ПРАЙМ
Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома"
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:06+0300
2025-08-06T16:06+0300
2025-08-06T16:06+0300
ростелеком
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании. "Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "Ростелеком"… избранного на общем собрании акционеров 24 июля 2025 года. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении. В октябре 2024 года председателем совета директоров "Ростелекома" также был избран Медведев. На заседании были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Это комитеты по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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ростелеком, дмитрий медведев, технологии
Ростелеком, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев был вновь председателем совета директоров "Ростелекома"
Председателем совета директоров "Ростелекома" вновь признан Медведев
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "Ростелеком"… избранного на общем собрании акционеров 24 июля 2025 года. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.
В октябре 2024 года председателем совета директоров "Ростелекома" также был избран Медведев.
На заседании были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Это комитеты по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
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