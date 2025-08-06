https://1prime.ru/20250806/rubio-860395063.html

Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию

Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ

Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:49+0300

2025-08-06T18:49+0300

2025-08-06T18:50+0300

политика

марко рубио

заявление

стив уиткофф

россия

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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет. "Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.

https://1prime.ru/20250806/kreml-860377623.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марко рубио, заявление, стив уиткофф, россия