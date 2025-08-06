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Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию
Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:49+0300
2025-08-06T18:50+0300
политика
марко рубио
заявление
стив уиткофф
россия
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет. "Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
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марко рубио, заявление, стив уиткофф, россия
Политика, Марко Рубио, заявление, Стив Уиткофф, РОССИЯ
18:49 06.08.2025 (обновлено: 18:50 06.08.2025)
 
Рубио анонсировал заявление по итогам визита Уиткоффа в Россию

Рубио: В США обсудят итоги визита Уиткоффа в Россию и могут сделать заявление

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в администрации США обсудят итоги визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию и могут выступить с заявлением по его результатам, которое может оказаться положительным, либо нет.
"Мы ещё обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим", — сказал Рубио, выступая на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в госдепартаменте.
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ПолитикаМарко РубиозаявлениеСтив УиткоффРОССИЯ
 
 
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