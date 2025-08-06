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РЖД в августе назначили доппоезда между Петербургом и Москвой
РЖД в августе назначили доппоезда между Петербургом и Москвой - 06.08.2025, ПРАЙМ
РЖД в августе назначили доппоезда между Петербургом и Москвой
РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:55+0300
2025-08-06T13:55+0300
2025-08-06T13:55+0300
ржд
пассажирские перевозки
поезда
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания. "Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении РЖД. Среди таких составов: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1.25, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15.59, № 249 Санкт-Петербург - Москва отправлением 12 и 26 августа в 0.36, № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8.10. РЖД добавляют, что билеты в продаже.
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ржд, пассажирские перевозки, поезда, москва, санкт-петербург
РЖД, пассажирские перевозки, поезда, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РЖД в августе назначили доппоезда между Петербургом и Москвой
РЖД: в период повышенного спроса между Петербургом и Москвой назначены доппоезда
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. РЖД в августе назначают дополнительные пассажирские поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщила компания.
"Для обеспечения перевозок в период повышенного спроса в сообщении между двумя столицами назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении РЖД.
Среди таких составов: № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 1.25, № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15.59, № 249 Санкт-Петербург - Москва отправлением 12 и 26 августа в 0.36, № 250 Москва - Санкт-Петербург отправлением 15 августа в 8.10.
РЖД добавляют, что билеты в продаже.
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