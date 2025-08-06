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Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области
Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области - 06.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области
Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:40+0300
2025-08-06T09:40+0300
экономика
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо. По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор. В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.
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херсонская область, владимир сальдо
Экономика, Херсонская область, Владимир Сальдо
09:40 06.08.2025
 
Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области

Сальдо: речи о запуске портов Херсонской области не идет до заключения мира

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо.
По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор.
В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра
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