https://1prime.ru/20250806/saldo-860369365.html

Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области

Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области - 06.08.2025, ПРАЙМ

Сальдо назвал условие запуска морских портов в Херсонской области

Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:40+0300

2025-08-06T09:40+0300

2025-08-06T09:40+0300

экономика

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Восстановление морских портов и возобновление их работы в Херсонской области станет возможным только после заключения мира, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "О восстановлении портов Херсонской области сейчас речи не идет. Потому что для того, чтобы их восстановить, нужно, чтобы был заключен мир. Конечно же, они нужны для развития экономики. И придет время, они будут обязательно восстановлены. Восстанавливать будем после заключения полномасштабного мирного соглашения", - заявил Сальдо. По его словам, такая же ситуация с восстановлением Каховской плотины и Антоновского моста. "Уже тогда будем восстанавливать экономику послевоенными быстрыми темпами", - заявил губернатор. В Херсонской области три ключевых порта - Геническ, Скадовск и Хорлы.

https://1prime.ru/20250805/saldo-860323186.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, владимир сальдо