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СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области

СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области - 06.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области

США направили самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135 российским ядерным базам в Мурманской области, говорится в публикации издания Newsweek со ссылкой на... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:32+0300

2025-08-06T14:32+0300

2025-08-06T14:32+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. США направили самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135 российским ядерным базам в Мурманской области, говорится в публикации издания Newsweek со ссылкой на информацию Flightradar24."Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии", — сказано в тексте материала.Отмечается, что такого рода воздушное судно или как его еще называют "воздушный нюхач" используется для разведки и для обнаружения следов ядерных испытаний.

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