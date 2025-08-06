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СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области - 06.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области
СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области
США направили самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135 российским ядерным базам в Мурманской области, говорится в публикации издания Newsweek со ссылкой на... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:32+0300
2025-08-06T14:32+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. США направили самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135 российским ядерным базам в Мурманской области, говорится в публикации издания Newsweek со ссылкой на информацию Flightradar24."Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии", — сказано в тексте материала.Отмечается, что такого рода воздушное судно или как его еще называют "воздушный нюхач" используется для разведки и для обнаружения следов ядерных испытаний.
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россия, сша
Вооружения, РОССИЯ, США
14:32 06.08.2025
 
СМИ: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области

Newsweek: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. США направили самолет-разведчик ВВС Boeing WC-135 российским ядерным базам в Мурманской области, говорится в публикации издания Newsweek со ссылкой на информацию Flightradar24.
"Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что такого рода воздушное судно или как его еще называют "воздушный нюхач" используется для разведки и для обнаружения следов ядерных испытаний.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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