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Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково"
Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково" - 06.08.2025, ПРАЙМ
Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково"
Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:00+0300
2025-08-06T17:00+0300
политика
сша
стив уиткофф
аэропорт внуково
россия
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается. Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.
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сша, стив уиткофф, аэропорт внуково, россия, владимир путин, переговоры
Политика, США, Стив Уиткофф, аэропорт Внуково, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
17:00 06.08.2025
 
Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково"

Flightradar24: самолет спецпосланника США Уиткоффа покинул подмосковный "Внуково"

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом
15:06
 
ПолитикаСШАСтив Уиткоффаэропорт ВнуковоРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
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