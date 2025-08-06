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Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково"

Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково" - 06.08.2025, ПРАЙМ

Самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта "Внуково"

Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:00+0300

2025-08-06T17:00+0300

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политика

сша

стив уиткофф

аэропорт внуково

россия

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самолет, на котором в Россию прилетал спецпосланник президента США Стив Утикофф, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из данных сервиса Flightradar24. Согласно информации сервиса, самолёт Bombardier Global 7500 вылетел из "Внуково". Пункт его назначения не указывается. Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а затем был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ.

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сша, стив уиткофф, аэропорт внуково, россия, владимир путин, переговоры