https://1prime.ru/20250806/sanktsii-860373874.html

СМИ узнали, когда США могут не ввести санкции против России

СМИ узнали, когда США могут не ввести санкции против России - 06.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда США могут не ввести санкции против России

США могут не ввести санкции в отношении РФ по истечении в пятницу срока, обозначенного президентом США Дональдом Трампом на урегулирование украинского... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:54+0300

2025-08-06T10:54+0300

2025-08-06T10:54+0300

экономика

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

new york post

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. США могут не ввести санкции в отношении РФ по истечении в пятницу срока, обозначенного президентом США Дональдом Трампом на урегулирование украинского конфликта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. "Источник, знакомый с обсуждениями, настаивал на том, что санкции не неизбежны, когда в пятницу наступит срок, (ранее обозначенный - ред.) Трампом", - говорится в публикации издания. По словам собеседника, для Трампа заключение сделки - "всегда наиболее предпочтительный исход", и администрация американского президента "настойчиво добивается" ее. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

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украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, new york post