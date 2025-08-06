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США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу, передают СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
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США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу, передают СМИ
США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу, передают СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу, передают СМИ
Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации в пятницу, сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:59+0300
2025-08-06T20:12+0300
политика
белый дом
стив уиткофф
визит
россия
вторичные санкции
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации в пятницу, сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.Ранее США предупреждали, что могут ввести 100%-е пошлины на российскую продукцию и вторичные санкции против стран-покупателей российской нефти, если Россия не достигнет в Украиной соглашения о перемирии. В то же время президент США Дональд Трамп признался, что у него нет уверенности в том, что указанные пошлины окажут влияние на российскую экономику. В среду глава Белого дома подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на продукцию из Индии за закупки этой страной российской нефти."Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу", - сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.Российское руководство неоднократно заявляла, что России по силам справиться с санкции, которые западные страны начали вводить несколько лет назад и продолжает усиливать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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белый дом, стив уиткофф, визит, россия, вторичные санкции
Политика, Белый дом, Стив Уиткофф, визит, РОССИЯ, вторичные санкции
19:59 06.08.2025 (обновлено: 20:12 06.08.2025)
 
США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу, передают СМИ

Reuters: США могут ввести вторичные санкции в отношении России в пятницу

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации в пятницу, сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.
Ранее США предупреждали, что могут ввести 100%-е пошлины на российскую продукцию и вторичные санкции против стран-покупателей российской нефти, если Россия не достигнет в Украиной соглашения о перемирии. В то же время президент США Дональд Трамп признался, что у него нет уверенности в том, что указанные пошлины окажут влияние на российскую экономику. В среду глава Белого дома подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на продукцию из Индии за закупки этой страной российской нефти.
"Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу", - сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.
Российское руководство неоднократно заявляла, что России по силам справиться с санкции, которые западные страны начали вводить несколько лет назад и продолжает усиливать. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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