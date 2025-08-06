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СМИ: Европа испугалась Трампа и уступила ему, подписав сделку по торговле

СМИ: Европа испугалась Трампа и уступила ему, подписав сделку по торговле - 06.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Европа испугалась Трампа и уступила ему, подписав сделку по торговле

Европейский Союз испугался президента США Дональда Трампа и подписал сделку с США, противоречащую своим интересам, говорится в публикации газеты Guardian. | 06.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Европейский Союз испугался президента США Дональда Трампа и подписал сделку с США, противоречащую своим интересам, говорится в публикации газеты Guardian. "Боясь раскачать лодку в ходе торговых переговоров с Трампом, ЕС решил заранее ее потопить. Вместо стратегической автономии он потратит сотни миллиардов долларов на американские вооружения, вместо достижения климатических целей он потратит сотни миллиардов на природный газ из США, вместо взаимного снижения пошлин он примет тяжелый удар по экспортерам ЕС", - говорится в публикации. Guardian отмечает, что уступка требованиям Трампа показала слабость Евросоюза и практически гарантировала, что американский лидер потребует новых уступок от Брюсселя.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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мировая экономика, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пит хегсет, ес, new york times, нато