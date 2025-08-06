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США и Сербия будут укреплять связи в обороне и экономике, сообщил Госдеп
США и Сербия будут укреплять связи в обороне и экономике, сообщил Госдеп - 06.08.2025, ПРАЙМ
США и Сербия будут укреплять связи в обороне и экономике, сообщил Госдеп
США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:40+0300
2025-08-06T21:40+0300
2025-08-06T21:41+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп. "Государственный секретарь Марко Рубио провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс. Министры также обсудили важность снижения напряжённости на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста. Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
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сша, оборона, договоренности
Политика, США, оборона, договоренности
США и Сербия будут укреплять связи в обороне и экономике, сообщил Госдеп
Госдеп: США и Сербия договорились об укреплением связей в обороне и экономике
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США и Сербия договорились о проведении двустороннего диалога для укрепления экономических и оборонных связей, заявил в среду госдеп.
"Государственный секретарь Марко Рубио провёл встречу с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. Стороны договорились о проведении двустороннего стратегического диалога между США и Сербией позже в этом году с целью углубления экономических и оборонных связей", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс.
Министры также обсудили важность снижения напряжённости на Западных Балканах, особенно в отношении Косово, а также в Боснии и Герцеговине - для укрепления региональной стабильности и создания условий для экономического роста.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что Сербия и США открыли тему стратегического диалога, "который не решит все имеющиеся разногласия", но создаст большие перспективы для сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике, экономике и сфере обороны.
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