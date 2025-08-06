Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250806/shvetsiya-860379986.html
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:56+0300
2025-08-06T12:56+0300
политика
украина
швеция
ес
нато
всу
финансирование украины
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ. Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти. "Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол. Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов. Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы. "Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы ­ в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html
украина
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, швеция, ес, нато, всу, финансирование украины, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ЕС, НАТО, ВСУ, финансирование Украины, поставки оружия Украине
12:56 06.08.2025
 
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине

Посол Беляев6 Швеция затягивает украинский конфликт, накачивая Киев деньгами

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ.
Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
"Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол.
Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов.
Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы.
"Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы ­ в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов.
Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаг Швеции
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины
Вчера, 15:18
 
ПолитикаУКРАИНАШВЕЦИЯЕСНАТОВСУфинансирование Украиныпоставки оружия Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала