https://1prime.ru/20250806/shvetsiya-860379986.html
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:56+0300
2025-08-06T12:56+0300
2025-08-06T12:56+0300
политика
украина
швеция
ес
нато
всу
финансирование украины
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ. Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти. "Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол. Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов. Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы. "Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20250805/vooruzheniya-860346069.html
украина
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швеция, ес, нато, всу, финансирование украины, поставки оружия украине
Политика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ЕС, НАТО, ВСУ, финансирование Украины, поставки оружия Украине
Российский посол рассказал, как Швеция затягивает конфликт на Украине
Посол Беляев6 Швеция затягивает украинский конфликт, накачивая Киев деньгами
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Накачивание киевского режима деньгами со стороны шведского правительства ведет к затягиванию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя участие Швеции в закупках американского вооружения для ВСУ.
Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти.
"Шведское правительство продолжает накачивать деньгами преступный киевский режим, что ведет к затягиванию украинского конфликта", - сказал посол.
Он отметил, что из 500 миллионов долларов, выделенных тремя североевропейскими странами на закупки американского вооружения для ВСУ, Швеция взяла на себя больше половины этой суммы - порядка 275 миллионов долларов.
Беляев добавил, что в целях изыскания все новых средств для нужд Киева, правительство вынуждено сокращать расходы на социальные программы.
"Например, это даже привело к нехватке машин скорой помощи в столичном регионе. Множатся и другие проблемы в экономике, образовании, сфере работы с молодежью", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что с начала СВО объем шведской военной помощи Украине составил 8,6 миллиарда долларов.
Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что государства-участники НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Швеция выделит средства на закупку вооружений США для Украины