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Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом

Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом - 06.08.2025, ПРАЙМ

Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом

Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:57+0300

2025-08-06T16:57+0300

2025-08-06T16:57+0300

экономика

швейцария

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "К нам пришла Швейцария, пытающаяся пересмотреть их пошлины. Посмотрим, что из этого получится", - сообщил он в интервью телеканалу Fox Business. По словам Хассетта, на сегодняшний день США удалось достичь новых торговых договоренностей со странами, которые представляют более чем половину мирового ВВП, обеспечив себе "триллионы долларов" новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.

https://1prime.ru/20250806/shveytsariya-860386501.html

швейцария

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швейцария, сша