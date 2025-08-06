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Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/shveytsariya-860390866.html
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом
Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:57+0300
2025-08-06T16:57+0300
экономика
швейцария
сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "К нам пришла Швейцария, пытающаяся пересмотреть их пошлины. Посмотрим, что из этого получится", - сообщил он в интервью телеканалу Fox Business. По словам Хассетта, на сегодняшний день США удалось достичь новых торговых договоренностей со странами, которые представляют более чем половину мирового ВВП, обеспечив себе "триллионы долларов" новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.
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швейцария
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швейцария, сша
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США
16:57 06.08.2025
 
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом

Белый дом: Швейцария пытается договориться с США по вопросу применяемых пошлин

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"К нам пришла Швейцария, пытающаяся пересмотреть их пошлины. Посмотрим, что из этого получится", - сообщил он в интервью телеканалу Fox Business.
По словам Хассетта, на сегодняшний день США удалось достичь новых торговых договоренностей со странами, которые представляют более чем половину мирового ВВП, обеспечив себе "триллионы долларов" новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.
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ЭкономикаШВЕЙЦАРИЯСША
 
 
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