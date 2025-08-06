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Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом
Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:57+0300
2025-08-06T16:57+0300
2025-08-06T16:57+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "К нам пришла Швейцария, пытающаяся пересмотреть их пошлины. Посмотрим, что из этого получится", - сообщил он в интервью телеканалу Fox Business. По словам Хассетта, на сегодняшний день США удалось достичь новых торговых договоренностей со странами, которые представляют более чем половину мирового ВВП, обеспечив себе "триллионы долларов" новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.
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швейцария, сша
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом
Белый дом: Швейцария пытается договориться с США по вопросу применяемых пошлин
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле, заявил в среду директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"К нам пришла Швейцария, пытающаяся пересмотреть их пошлины. Посмотрим, что из этого получится", - сообщил он в интервью телеканалу Fox Business.
По словам Хассетта, на сегодняшний день США удалось достичь новых торговых договоренностей со странами, которые представляют более чем половину мирового ВВП, обеспечив себе "триллионы долларов" новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.
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