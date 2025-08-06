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Спецпосланник США может посетить Россию в среду или четверг

Спецпосланник США может посетить Россию в среду или четверг - 06.08.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник США может посетить Россию в среду или четверг

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, может совершить визит в Россию в среду или четверг с целью достичь соглашения с Москвой по прекращению | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T00:33+0300

2025-08-06T00:33+0300

2025-08-06T00:33+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, может совершить визит в Россию в среду или четверг с целью достичь соглашения с Москвой по прекращению огня в конфликте на Украине до того, как истечет установленный в одностороннем порядке американским президентом Дональдом Трампом срок, после которого Штаты могут усилить санкционное давление на РФ. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер первого августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг. Программа и длительность визита ни Вашингтоном, ни Москвой не раскрывается. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите Уиткоффа в Россию, заявил, что Кремль считает такие встречи очень важными, но не комментирует их заранее. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник также отказалась комментировать детали визита Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе. Американские СМИ, говоря о предстоящем визите, называют его "последней попыткой" добиться прекращения огня перед возможным введением США вторичных санкций и пошлин, анонсированных ранее Трампом. Установленный самим американским президентом срок для достижения перемирия между Россией и Украиной в 10–12 дней, по расчетам изданий в США, истекает уже в пятницу. При этом мейнстримные телеканалы в Америке заранее указывают на низкие ожидания от предстоящей поездки. "Последняя отчаянная попытка Уиткоффа договориться о мире… вряд ли увенчается успехом, если вообще увенчается", - сообщает телеканал Fox News. В результате Трамп может быть вынужден пойти на введение объявленных им вторичных санкций и пошлин против стран, сотрудничающих с Россией включая "100-процентные пошлины". По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера в интервью Блумберг, глава Белого дома намерен "разыграть эту карту", несмотря на доказанную эффективность противостояния России западным ограничениям. Кроме того, по данным источников британского издания Financial Times, администрация Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против Москвы, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы. По сведениям газеты, Трамп примет решение о введении мер против РФ после возвращения Уиткоффа из Москвы в зависимости от итогов будущих переговоров с российской стороной.

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общество , мировая экономика, москва, рф, сша, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, нато, воз, fox news