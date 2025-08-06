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США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению

США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению - 06.08.2025, ПРАЙМ

США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению

США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T03:19+0300

2025-08-06T03:19+0300

2025-08-06T03:19+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл. В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.

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россия, общество , москва, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин