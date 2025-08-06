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США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению - 06.08.2025, ПРАЙМ
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США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению
США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению - 06.08.2025, ПРАЙМ
США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению
США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T03:19+0300
2025-08-06T03:19+0300
россия
общество
экономика
москва
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл. В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.
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192
40
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40
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5
4.7
96
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россия, общество , москва, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Экономика, МОСКВА, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
03:19 06.08.2025
 
США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению

Эксперт Кимбалл: США и Россия могут начать переговоры по ядерному разоружению

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. США и Россия могли бы начать переговоры по ядерному разоружению во время ожидаемого визита в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа на нынешней неделе, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Если Дональд Трамп и Владимир Путин действительно обеспокоены безопасностью своих наций, они должны вести серьезные переговоры ... чтобы избежать ядерной конфронтации, сократить свои арсенала и задействовать другие ядерные государства в процесс по разоружению. Это может начаться, когда Уиткофф будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе", - сказал Кимбалл.
В воскресенье Трамп сообщил, что Уиткофф может посетить Москву 6 или 7 августа. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков заявил, что российские власти всегда рады видеть Уиткоффа в Москве.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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