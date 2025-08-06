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У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями - 06.08.2025, ПРАЙМ
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У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями
У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями - 06.08.2025, ПРАЙМ
У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями
У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T05:22+0300
2025-08-06T05:22+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Несмотря на то, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин выражали заинтересованность в возобновлении переговоров о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, переговоры так и не начались, у Белого дома нет плана", - сказал Кимбалл. Он напомнил, что срок действия единственного остающегося в силе соглашения между США и Россией о ядерных арсеналах – нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – истекает менее чем через 200 дней в феврале следующего года. Кимбалл отметил, что ни одна из ключевых ядерных держав не может с уверенностью утверждать, что соблюдает требование 6-й статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "вести переговоры добросовестно об эффективных мерах, касающихся прекращения гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерного разоружения". "Ядерные державы ежегодно тратят десятки миллиардов долларов на модернизацию, развитие и, как в случае с Китаем, расширение своих смертоносных ядерных арсеналов, словно они хотят сохранять ядерное оружие бесконечно", - сказал Кимбалл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце июля, что между США и Россией сейчас нет переговоров по продлению срока действия нового ДСНВ.
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общество , россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
05:22 06.08.2025
 
У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями

Эксперт Кимбалл: у США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
"Несмотря на то, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин выражали заинтересованность в возобновлении переговоров о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, переговоры так и не начались, у Белого дома нет плана", - сказал Кимбалл.
Он напомнил, что срок действия единственного остающегося в силе соглашения между США и Россией о ядерных арсеналах – нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – истекает менее чем через 200 дней в феврале следующего года.
Кимбалл отметил, что ни одна из ключевых ядерных держав не может с уверенностью утверждать, что соблюдает требование 6-й статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "вести переговоры добросовестно об эффективных мерах, касающихся прекращения гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерного разоружения".
"Ядерные державы ежегодно тратят десятки миллиардов долларов на модернизацию, развитие и, как в случае с Китаем, расширение своих смертоносных ядерных арсеналов, словно они хотят сохранять ядерное оружие бесконечно", - сказал Кимбалл.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце июля, что между США и Россией сейчас нет переговоров по продлению срока действия нового ДСНВ.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШАКИТАЙДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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