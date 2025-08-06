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"Ни единого шанса". В США высказались перед визитом Уиткоффа в Москву - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Ни единого шанса". В США высказались перед визитом Уиткоффа в Москву
"Ни единого шанса". В США высказались перед визитом Уиткоффа в Москву - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Ни единого шанса". В США высказались перед визитом Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника главы Белого дома в Россию вряд ли спасет Украину от поражения в конфликте. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил подполковник | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:16+0300
2025-08-06T08:16+0300
политика
сша
россия
стив уиткофф
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Визит спецпосланника главы Белого дома в Россию вряд ли спасет Украину от поражения в конфликте. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Нет ни единого шанса, что Россия подчинится тем условиям, которые он (Уиткофф. — Прим. ред.) предложит. Они (Русские. — Прим. ред.) не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта", — отметил он.Дэвис заметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо смириться с территориальными потерями, пока у него остается такая возможность, так как в противном случае после поражения Киева его мнение никого интересовать не будет.Эксперт подчеркнул, что Зеленский имеет все инструменты для завершения конфликта до полного разгрома Украины.
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сша, россия, стив уиткофф
Политика, США, РОССИЯ, Стив Уиткофф
08:16 06.08.2025
 
"Ни единого шанса". В США высказались перед визитом Уиткоффа в Москву

Подполковник Дэвис: визит Уиткоффа в Россию не спасет Украину от поражения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Визит спецпосланника главы Белого дома в Россию вряд ли спасет Украину от поражения в конфликте. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Нет ни единого шанса, что Россия подчинится тем условиям, которые он (Уиткофф. — Прим. ред.) предложит. Они (Русские. — Прим. ред.) не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта", — отметил он.
Дэвис заметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо смириться с территориальными потерями, пока у него остается такая возможность, так как в противном случае после поражения Киева его мнение никого интересовать не будет.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский имеет все инструменты для завершения конфликта до полного разгрома Украины.
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"Мечется и бегает": Зеленский паникует перед визитом Уиткоффа в Москву
08:08
 
ПолитикаСШАРОССИЯСтив Уиткофф
 
 
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