https://1prime.ru/20250806/ssha-860377478.html

США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта

США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта - 06.08.2025, ПРАЙМ

США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта

Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:55+0300

2025-08-06T11:55+0300

2025-08-06T11:55+0300

вооружения

сша

пво

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News. "Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале. Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки. Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений. "Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама. Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе. Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.

https://1prime.ru/20250806/pvo-860376612.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пво