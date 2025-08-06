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США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта
США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта - 06.08.2025, ПРАЙМ
США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта
Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:55+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News. "Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале. Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки. Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений. "Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама. Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе. Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.
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США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта
Defense News: США в октябре могут опубликовать новую стратегию ПВО до 2040 года
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке выявили новые уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США, в связи с чем армия разрабатывает новую стратегию до 2040 года, которая должна быть опубликована в октябре, сообщает портал Defense News
.
"Конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали сложности, с которыми американская армия столкнется в сфере воздушной и ракетной защиты. Армия планирует нарастить потенциал в области противовоздушной и противоракетной обороны на 30% в течение ближайших восьми лет", - говорится в материале.
Как пишет портал, отдельное внимание в новой концепции будет уделено применению искусственного интеллекта, а также интеграции наступательных и оборонительных средств на поле боя. Речь идет, в том числе, об автоматизированной системе управления IBCS, способной объединять разные радары и огневые установки.
Командующий Космическим и ракетным командованием СВ США генерал-лейтенант Шон Гейни, заявил, что стратегия создается с учетом боевого опыта и технологических изменений.
"Мы извлекаем уроки с поля боя, возвращаемся к основам и учитываем возможности, которые дают новые технологии и ИИ", - приводит портал его слова на симпозиуме в Хантсвилле, штат Алабама.
Defense News подчеркивает, что одним из ключевых направлений станет так называемое "предупреждающее поражение" - нейтрализация ракет до их запуска. Это должно снизить нагрузку на операторов и уменьшить потребность в перехватах в воздухе.
Последняя стратегия ПВО была опубликована армией США в 2018 году и охватывала период до 2028-го. Новый документ, как отмечается, должен соответствовать изменившейся архитектуре боевых действий и усилить обороноспособность США в условиях возможных конфликтов с высокотехнологичными противниками.
Армия США планирует увеличить силы ПВО на 30 процентов, пишут СМИ