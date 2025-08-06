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Reuters узнало, как в Белом доме восприняли визит Уиткоффа в Россию
Reuters узнало, как в Белом доме восприняли визит Уиткоффа в Россию - 06.08.2025, ПРАЙМ
Reuters узнало, как в Белом доме восприняли визит Уиткоффа в Россию
Белый дом хорошо оценивает встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в России, передает Рейтер. | 06.08.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Белый дом хорошо оценивает встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в России, передает Рейтер. Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Белый дом: встреча Уиткоффа с Россией прошла хорошо", - говорится в публикации со ссылкой на представителя американской администрации. Собеседник агентства добавил, что, по мнению Белого дома, Россия настроена на продолжение взаимодействия с США.
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Политика, США, Белый дом, Стив Уиткофф, РОССИЯ, СМИ
Reuters узнало, как в Белом доме восприняли визит Уиткоффа в Россию
Reuters: Белый дом хорошо оценивает визит Уиткоффа в Россию
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Белый дом хорошо оценивает встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в России, передает Рейтер.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду и был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Белый дом: встреча Уиткоффа с Россией прошла хорошо", - говорится в публикации со ссылкой на представителя американской администрации.
Собеседник агентства добавил, что, по мнению Белого дома, Россия настроена на продолжение взаимодействия с США.
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