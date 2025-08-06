https://1prime.ru/20250806/stavka-860389133.html
ЦБ в июле рассматривал два варианта сигнала по ставке
ЦБ в июле рассматривал два варианта сигнала по ставке - 06.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ в июле рассматривал два варианта сигнала по ставке
Банк России рассматривал два варианта сигнала по ключевой ставке: умеренно мягкий - об оценке целесообразности ее снижения на ближайших заседаниях и нейтральный | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:04+0300
2025-08-06T16:04+0300
2025-08-06T16:04+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России рассматривал два варианта сигнала по ключевой ставке: умеренно мягкий - об оценке целесообразности ее снижения на ближайших заседаниях и нейтральный - без указания на направленность дальнейших шагов, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Рассматривалось два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов)", - говорится в документе. "Некоторые участники считали, что можно перейти к умеренно мягкому сигналу. Их прогноз предполагал большую вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чем сохранения или повышения", - отметил ЦБ. "Однако большинство участников согласились, что необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски все еще преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - добавили в документе.
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финансы, россия, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки
ЦБ в июле рассматривал два варианта сигнала по ставке
ЦБ рассматривал два варианта сигнала по ставке: умеренно мягкий и нейтральный
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России рассматривал два варианта сигнала по ключевой ставке: умеренно мягкий - об оценке целесообразности ее снижения на ближайших заседаниях и нейтральный - без указания на направленность дальнейших шагов, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Рассматривалось два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов)", - говорится в документе.
"Некоторые участники считали, что можно перейти к умеренно мягкому сигналу. Их прогноз предполагал большую вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чем сохранения или повышения", - отметил ЦБ.
"Однако большинство участников согласились, что необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски все еще преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - добавили в документе.
ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2025 года