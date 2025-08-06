https://1prime.ru/20250806/stavka-860390540.html

В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки

В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки - 06.08.2025, ПРАЙМ

В ЦБ оценили риски снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:38+0300

2025-08-06T16:38+0300

2025-08-06T16:38+0300

банк россии

финансы

ставка

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июле лишь на 1 процентный пункт могло привести к избыточному охлаждению экономической активности, говорится в резюме обсуждения ставки. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Выбирая между снижением на 100 и 200 б.п. , участники обсуждения оценили риски обоих решений. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4%", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что при большем шаге был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из‑за ожиданий столь же быстрого движения ключевой ставки вниз на будущих заседаниях, что создаст риски для замедления инфляции до целевых 4% в 2026 году. "Большинство участников пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 б.п. жесткость денежно-кредитных условий все же будет достаточной для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечает ЦБ. Также в резюме сообщается, что во втором квартале 2025 года отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста (положительный разрыв выпуска) продолжило уменьшаться. Причем этот разрыв может полностью закрыться уже в третьем квартале 2025 года, если текущие тенденции сохранятся.

https://1prime.ru/20250729/stavka-860066038.html

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финансы, ставка