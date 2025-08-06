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В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных

В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных - 06.08.2025, ПРАЙМ

В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных

Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T23:19+0300

2025-08-06T23:19+0300

2025-08-06T23:19+0300

происшествия

сша

стрельба

база

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военные

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. "Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети.

https://1prime.ru/20250417/strelba-856797642.html

сша

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сша, стрельба, база, пострадавшие, военные