Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250806/strelba-860401177.html
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных - 06.08.2025, ПРАЙМ
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных
Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:19+0300
2025-08-06T23:19+0300
происшествия
сша
стрельба
база
пострадавшие
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_0:180:2917:1821_1920x0_80_0_0_c2011aa25af395a48a803701d8ea08a8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. "Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети.
https://1prime.ru/20250417/strelba-856797642.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_904474c1d853fff167474241fc14a04f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, стрельба, база, пострадавшие, военные
Происшествия, США, стрельба, база, пострадавшие, военные
23:19 06.08.2025
 
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных

База США Форт Стюарт: в ходе стрельбы на территории базы ранены пятеро военных

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база.
"Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Число пострадавших при стрельбе в США возросло до шести, передает CNN
17 апреля, 21:27
 
ПроисшествияСШАстрельбабазапострадавшиевоенные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала