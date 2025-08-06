https://1prime.ru/20250806/strelba-860401177.html
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных - 06.08.2025, ПРАЙМ
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных
Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:19+0300
2025-08-06T23:19+0300
2025-08-06T23:19+0300
происшествия
сша
стрельба
база
пострадавшие
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_0:180:2917:1821_1920x0_80_0_0_c2011aa25af395a48a803701d8ea08a8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Пятеро военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военной базы Форт Стюарт в американском штате Джорджия, сообщила база. "Сегодня пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в результате инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего они были доставлены в армейский госпиталь Уинн для дальнейшего лечения. Угрозы для гражданского населения нет", - говорится в заявлении на странице базы в cоцсети.
https://1prime.ru/20250417/strelba-856797642.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860376443_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_904474c1d853fff167474241fc14a04f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, стрельба, база, пострадавшие, военные
Происшествия, США, стрельба, база, пострадавшие, военные
В ходе стрельбы на базе США Форт Стюарт ранили пятерых военных
База США Форт Стюарт: в ходе стрельбы на территории базы ранены пятеро военных