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В России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание"
В России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание" - 06.08.2025, ПРАЙМ
В России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание"
Ряду ведомств в России поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замену, исходя из... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T20:47+0300
2025-08-06T20:47+0300
экономика
правительство рф
реестр
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ряду ведомств в России поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замену, исходя из него сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Виталий Савельев провели совещание по мерам стимулирования обновления российского флота. "По итогам совещания Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России было поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и, исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов", - говорится в сообщении. В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, представители Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина России, судостроительных, транспортных организаций и основных грузоотправителей. На совещании обсудили ряд вопросов, связанных с эксплуатацией старого флота. Также рассмотрели подходы к выработке практических механизмов по обновлению отечественного флота с учетом потребностей грузоотправителей, интересов судостроителей и соблюдения баланса бюджета страны.
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правительство рф, реестр
Экономика, Правительство РФ, реестр
20:47 06.08.2025
 
В России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание"

Кабмин: в России поручено сформировать реестр гражданских судов "под списание"

© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанкКитайское судно "Ань Янь 2" село на мель у берегов Сахалина
Китайское судно Ань Янь 2 село на мель у берегов Сахалина - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . МЧС РФ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ряду ведомств в России поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замену, исходя из него сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер РФ Виталий Савельев провели совещание по мерам стимулирования обновления российского флота.
"По итогам совещания Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России было поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и, исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов", - говорится в сообщении.
В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, представители Минтранса, Минэнерго, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина России, судостроительных, транспортных организаций и основных грузоотправителей.
На совещании обсудили ряд вопросов, связанных с эксплуатацией старого флота. Также рассмотрели подходы к выработке практических механизмов по обновлению отечественного флота с учетом потребностей грузоотправителей, интересов судостроителей и соблюдения баланса бюджета страны.
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