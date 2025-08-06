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Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M - 06.08.2025, ПРАЙМ
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:45+0300
2025-08-06T09:45+0300
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ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times. "Первая партия ударных беспилотников ALTIUS 600M, закупленных в США, была поставлена военным (Тайваня - ред.) в понедельник", - пишет газета со ссылкой на оборонное ведомство острова. Министр обороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит газета, заявил, что поставка дронов подчеркивает важность партнерства Тайваня и США в противодействии "угрозам со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечении мира и стабильности в регионе". Он также добавил, что Тайвань продолжит наращивать свой "потенциал асимметричной обороны". ALTIUS 600M способен преодолевать расстояние в 440 километров, осуществлять разведку зоны боевых действий, передавать сообщения, противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и может быть оснащён кумулятивными противотанковыми ракетами. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
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тайвань, китай, сша, фонд
Вооружения, Тайвань, КИТАЙ, США, фонд
09:45 06.08.2025
 
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M

Taipei Times: Тайвань получил от США партию ударных беспилотников ALTIUS 600M

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© CC BY 2.0 / 總統府
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ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times.
"Первая партия ударных беспилотников ALTIUS 600M, закупленных в США, была поставлена военным (Тайваня - ред.) в понедельник", - пишет газета со ссылкой на оборонное ведомство острова.
Министр обороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит газета, заявил, что поставка дронов подчеркивает важность партнерства Тайваня и США в противодействии "угрозам со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечении мира и стабильности в регионе".
Он также добавил, что Тайвань продолжит наращивать свой "потенциал асимметричной обороны".
ALTIUS 600M способен преодолевать расстояние в 440 километров, осуществлять разведку зоны боевых действий, передавать сообщения, противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и может быть оснащён кумулятивными противотанковыми ракетами.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
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