https://1prime.ru/20250806/tayvan-860370430.html
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M - 06.08.2025, ПРАЙМ
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:45+0300
2025-08-06T09:45+0300
2025-08-06T09:45+0300
вооружения
тайвань
китай
сша
фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba49150572c42f1158949d4418ab5d38.jpg
ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times. "Первая партия ударных беспилотников ALTIUS 600M, закупленных в США, была поставлена военным (Тайваня - ред.) в понедельник", - пишет газета со ссылкой на оборонное ведомство острова. Министр обороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит газета, заявил, что поставка дронов подчеркивает важность партнерства Тайваня и США в противодействии "угрозам со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечении мира и стабильности в регионе". Он также добавил, что Тайвань продолжит наращивать свой "потенциал асимметричной обороны". ALTIUS 600M способен преодолевать расстояние в 440 километров, осуществлять разведку зоны боевых действий, передавать сообщения, противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и может быть оснащён кумулятивными противотанковыми ракетами. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
https://1prime.ru/20250730/kitay-860132969.html
тайвань
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_82ecc541d7826a307526f66237efa063.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, китай, сша, фонд
Вооружения, Тайвань, КИТАЙ, США, фонд
Тайвань получил от США первую партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
Taipei Times: Тайвань получил от США партию ударных беспилотников ALTIUS 600M
ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Первая партия американских ударных БПЛА ALTIUS 600M была поставлена на Тайвань на этой неделе, сообщает газета Taipei Times.
"Первая партия ударных беспилотников ALTIUS 600M, закупленных в США, была поставлена военным (Тайваня - ред.) в понедельник", - пишет газета со ссылкой на оборонное ведомство острова.
Министр обороны острова Гу Лисюн, слова которого приводит газета, заявил, что поставка дронов подчеркивает важность партнерства Тайваня и США в противодействии "угрозам со стороны Коммунистической партии Китая и обеспечении мира и стабильности в регионе".
Он также добавил, что Тайвань продолжит наращивать свой "потенциал асимметричной обороны".
ALTIUS 600M способен преодолевать расстояние в 440 километров, осуществлять разведку зоны боевых действий, передавать сообщения, противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и может быть оснащён кумулятивными противотанковыми ракетами.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
В Китае ответили на слова главы МО Британии о военной помощи Тайваню