https://1prime.ru/20250806/totalenergies-860394812.html
"Дочка" TotalEnergies продает долю в двух нефтегазовых блоках в Аргентине
"Дочка" TotalEnergies продает долю в двух нефтегазовых блоках в Аргентине - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Дочка" TotalEnergies продает долю в двух нефтегазовых блоках в Аргентине
Total Austral, дочерняя компания французской нефтегазовой TotalEnergies, подписала соглашение о продаже аргентинской YPF S.A. своей доли в двух нефтегазовых... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T18:43+0300
2025-08-06T18:43+0300
2025-08-06T18:43+0300
экономика
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Total Austral, дочерняя компания французской нефтегазовой TotalEnergies, подписала соглашение о продаже аргентинской YPF S.A. своей доли в двух нефтегазовых блоках в Аргентине - Rincon La Ceniza and La Escalonada - за 500 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. "TotalEnergies сообщает, что ее дочерняя компания Total Austral подписала соглашение с YPF SA о продаже 45% доли в двух нетрадиционных нефтяных и газовых блоках в Аргентине, Rincon La Ceniza и La Escalonada, на сумму 500 миллионов долларов США по оценке около 10 000 долларов за акр (примерно 0,4 гектара - ред.)", - сказано в релизе. Разработка концессий, которые расположены в бассейне Неукен, находится в пилотной фазе. Партнеры Total Austral по концессиям - аргентинская Gas y Petroleo de Neuquen с долей в 10% и O&G Developments LTD S.A, дочерняя компания Shell, с долей в 45%. "Компания в настоящее время производит газ и конденсат из эксплуатируемых блоков Aguada Pichana Este и San Roque с совокупным объемом производства около 50 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки в доле TotalEnergies в 2024 году. Эта сделка позволяет нам извлечь выгоду из части нашего портфеля, сосредоточившись при этом на развитии наших основных активов в бассейне Неукен и на шельфе Огненной Земли", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента по разведке и добыче TotalEnergies в Северной и Южной Америке Хавьера Риело (Javier Rielo). Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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totalenergies, аргентина, доля, дочка
Экономика, TotalEnergies, АРГЕНТИНА, доля, дочка
"Дочка" TotalEnergies продает долю в двух нефтегазовых блоках в Аргентине
"Дочка" TotalEnergies продает долю в нефтегазовых блоках в Аргентине за $500 млн
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Total Austral, дочерняя компания французской нефтегазовой TotalEnergies, подписала соглашение о продаже аргентинской YPF S.A. своей доли в двух нефтегазовых блоках в Аргентине - Rincon La Ceniza and La Escalonada - за 500 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
"TotalEnergies сообщает, что ее дочерняя компания Total Austral подписала соглашение с YPF SA о продаже 45% доли в двух нетрадиционных нефтяных и газовых блоках в Аргентине, Rincon La Ceniza и La Escalonada, на сумму 500 миллионов долларов США по оценке около 10 000 долларов за акр (примерно 0,4 гектара - ред.)", - сказано в релизе.
Разработка концессий, которые расположены в бассейне Неукен, находится в пилотной фазе. Партнеры Total Austral по концессиям - аргентинская Gas y Petroleo de Neuquen с долей в 10% и O&G Developments LTD S.A, дочерняя компания Shell, с долей в 45%.
"Компания в настоящее время производит газ и конденсат из эксплуатируемых блоков Aguada Pichana Este и San Roque с совокупным объемом производства около 50 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки в доле TotalEnergies в 2024 году. Эта сделка позволяет нам извлечь выгоду из части нашего портфеля, сосредоточившись при этом на развитии наших основных активов в бассейне Неукен и на шельфе Огненной Земли", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента по разведке и добыче TotalEnergies в Северной и Южной Америке Хавьера Риело (Javier Rielo).
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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