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Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России
Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, на которые Вашингтону указала Индия... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T00:33+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, на которые Вашингтону указала Индия после угроз повышения пошлин со стороны главы Белого дома.
Во время выступления перед журналистами в Вашингтоне, Трампа попросили прокомментировать заявление Индии о том, что США в настоящее время импортируют из России уран и удобрения.
"Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", - ответил глава государства.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
В середине июля газета New York Times опубликовала данные, согласно которым в 2024 году США импортировали удобрения из России на сумму 1,3 миллиарда долларов, преимущественно карбамид и карбамидно-аммиачную селитру, которые критически важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Издание утверждало, что введение США высоких пошлин может серьезно увеличить расходы фермеров, которые и так находятся в тяжелой финансовой ситуации из-за низких цен на сельхозпродукцию.
В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что США покупают у России обогащенный уран, потому что им это выгодно.
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Экономика, Мировая экономика, Энергетика, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Алексей Лихачев, New York Times, Росатом
Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России
Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана и удобрений из России
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, на которые Вашингтону указала Индия после угроз повышения пошлин со стороны главы Белого дома.
Во время выступления перед журналистами в Вашингтоне, Трампа попросили прокомментировать заявление Индии о том, что США в настоящее время импортируют из России уран и удобрения.
"Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", - ответил глава государства.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
В середине июля газета New York Times опубликовала данные, согласно которым в 2024 году США импортировали удобрения из России на сумму 1,3 миллиарда долларов, преимущественно карбамид и карбамидно-аммиачную селитру, которые критически важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Издание утверждало, что введение США высоких пошлин может серьезно увеличить расходы фермеров, которые и так находятся в тяжелой финансовой ситуации из-за низких цен на сельхозпродукцию.
В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что США покупают у России обогащенный уран, потому что им это выгодно.