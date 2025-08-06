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Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России

Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России - 06.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте урана из России

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, на которые Вашингтону указала Индия... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T00:33+0300

2025-08-06T00:33+0300

2025-08-06T00:33+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, на которые Вашингтону указала Индия после угроз повышения пошлин со стороны главы Белого дома. Во время выступления перед журналистами в Вашингтоне, Трампа попросили прокомментировать заявление Индии о том, что США в настоящее время импортируют из России уран и удобрения. "Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу", - ответил глава государства. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. В середине июля газета New York Times опубликовала данные, согласно которым в 2024 году США импортировали удобрения из России на сумму 1,3 миллиарда долларов, преимущественно карбамид и карбамидно-аммиачную селитру, которые критически важны для выращивания кукурузы, сои и других культур. Издание утверждало, что введение США высоких пошлин может серьезно увеличить расходы фермеров, которые и так находятся в тяжелой финансовой ситуации из-за низких цен на сельхозпродукцию. В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что США покупают у России обогащенный уран, потому что им это выгодно.

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мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп, алексей лихачев, new york times, росатом