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Экс-глава МИД Австрии рассказала, как Трамп выйдет из конфликта на Украине

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как Трамп выйдет из конфликта на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии рассказала, как Трамп выйдет из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп будет стараться выйти из конфликта на Украине так, чтобы сохранить лицо США и НАТО в целом, не допустив крупных репутационных... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T06:02+0300

2025-08-06T06:02+0300

2025-08-06T06:02+0300

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет стараться выйти из конфликта на Украине так, чтобы сохранить лицо США и НАТО в целом, не допустив крупных репутационных потерь, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Как полагает собеседница агентства, если Трамп решит оперативно вывести США из конфликта, переключившись на другие свои цели, политические силы в Пентагоне, сенате или Белом доме будут пытаться переубедить его, руководствуясь возможными репутационными рисками. "Ему скажут: "Господин президент, если мы потеряем Украину, это станет тяжелым бременем для США и НАТО в целом". И я думаю, что в этом есть доля правды… Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе, то есть как НАТО может выйти (из конфликта – ред.), сохранив лицо", - сказала она. По словам Кнайсль, страны НАТО очень сильно вовлечены в украинский конфликт, в первую очередь Германия и Великобритания, и именно страны НАТО отвечают за ракетные атаки и операции с применением БПЛА, включая теракты на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В то же время она высказала мнение, что для Трампа Украина стоит не на первом месте. "Он хочет сделать США лидером в технологиях, военной промышленности, автопромышленности и так далее. Его мечта – Америка 90-х… Он хочет иметь огромную монополию США на силу и сделать США привлекательными для лучших умов мира, которые с радостью приедут в Штаты со своими фирмами", - заключила она. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. В конце июня заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.

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мировая экономика, общество , сша, украина, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, нато, спбгу