https://1prime.ru/20250806/tramp-860365508.html
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:21+0300
2025-08-06T08:21+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
https://1prime.ru/20250805/tramp-860354846.html
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Белый дом: Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета
ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома.
"В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства.
Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
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