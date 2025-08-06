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Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - 06.08.2025, ПРАЙМ

Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T08:21+0300

2025-08-06T08:21+0300

2025-08-06T08:21+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.

https://1prime.ru/20250805/tramp-860354846.html

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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп