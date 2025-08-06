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Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:21+0300
2025-08-06T08:21+0300
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома. "В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства. Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп
08:21 06.08.2025
 
Трамп в среду выступит с заявлением в Овальном кабинете

Белый дом: Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета, однако его тема остается неизвестной, следует из распространенного расписания Белого дома.
"В 4.30 дня (23.30 мск - ред.) президент делает заявление в Овальном офисе", - указано в графике главы государства.
Тема предстоящего выступления Трампа не приводится. Указывается, что его речь будет освещать пул журналистов Белого дома.
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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ПолитикаМировая экономикаОбществоСШАДональд Трамп
 
 
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