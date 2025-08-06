https://1prime.ru/20250806/tramp-860370722.html

"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ

"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ

Издание The New York Post сообщило, что президент США Дональд Трамп может отказаться от введения санкций против России после окончания срока... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:50+0300

2025-08-06T09:50+0300

2025-08-06T09:50+0300

политика

сша

дональд трамп

россия

ультиматум

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496590_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_97bab2716eb66dc8c92e42551358219e.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Издание The New York Post сообщило, что президент США Дональд Трамп может отказаться от введения санкций против России после окончания срока ультиматума."Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация “прилагает все усилия для заключения сделки. Президент всегда предпочитает именно такой исход”, — сообщается в статье.Ранее, 14 июля, американский лидер предъявил России ультиматум на 50 дней с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, позже сократив срок до 10-12 дней. В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт из России и дополнительные пошлины для стран, закупающих у нее нефть, газ и другие энергоносители.

https://1prime.ru/20250805/arktika-860346893.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, россия, ультиматум, санкции против рф