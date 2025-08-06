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"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ
"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ
Издание The New York Post сообщило, что президент США Дональд Трамп может отказаться от введения санкций против России после окончания срока... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:50+0300
2025-08-06T09:50+0300
2025-08-06T09:50+0300
политика
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дональд трамп
россия
ультиматум
санкции против рф
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Издание The New York Post сообщило, что президент США Дональд Трамп может отказаться от введения санкций против России после окончания срока ультиматума."Источник, знакомый с ходом обсуждения, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация “прилагает все усилия для заключения сделки. Президент всегда предпочитает именно такой исход”, — сообщается в статье.Ранее, 14 июля, американский лидер предъявил России ультиматум на 50 дней с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, позже сократив срок до 10-12 дней. В случае невыполнения Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на импорт из России и дополнительные пошлины для стран, закупающих у нее нефть, газ и другие энергоносители.
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Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Ультиматум, санкции против РФ
"Когда истечет срок". СМИ узнали следующий шаг Трампа после ультиматума РФ
NYP: Трамп может отказаться от идеи новых антироссийских санкций после ультиматума