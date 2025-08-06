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Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа - 06.08.2025, ПРАЙМ

Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:23+0300

2025-08-06T18:23+0300

2025-08-06T18:23+0300

экономика

белый дом

дональд трамп

apple

инвестиции

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего заявления в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической повестки "Америка прежде всего", следует из опубликованных в среду разъяснений американской администрации. "Сегодняшнее соглашение с Apple – ещё одна победа нашей промышленности и шаг к укреплению экономической и национальной безопасности", – говорится в заявлении помощницы пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс. Как уточнил, в свою очередь, представитель администрации на условиях анонимности, общий объем обязательств Apple в США достигнет $600 миллиардов в течение ближайших четырех лет. В рамках новой программы компания планирует перенести в страну дополнительные этапы производственной цепочки и мотивировать своих поставщиков к локализации ключевых компонентов. В Белом доме добавили, что Apple уже поддерживает более 450 тысяч рабочих мест по всей территории США через тысячи подрядчиков и партнёров. Ранее советник президента по экономике Кевин Хассет говорил, что компании по всему миру "массово возвращаются в США", и назвал объёмы новых вложений "триллионами долларов". По его словам, в среду, вероятно, ожидается "отдельное заявление" от Apple по данному поводу.

https://1prime.ru/20250729/apple-860071661.html

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белый дом, дональд трамп, apple, инвестиции, сша