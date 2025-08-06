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Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "высоко продуктивной", заявил американский лидер Дональд... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T20:28+0300
2025-08-06T20:30+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
переговоры
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "высоко продуктивной", заявил американский лидер Дональд Трамп. "Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Также президент США отметил, что на переговорах Уиткоффа с Путиным был достигнут большой прогресс.Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт."Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил глава Белого дома.
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дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, переговоры
20:28 06.08.2025 (обновлено: 20:30 06.08.2025)
 
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа

Трамп: встреча Путина и Уиткоффа была высоко продуктивной

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "высоко продуктивной", заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Также президент США отметил, что на переговорах Уиткоффа с Путиным был достигнут большой прогресс.
Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт.
"Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил глава Белого дома.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле
14:42
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткоффпереговоры
 
 
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