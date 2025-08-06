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Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа

Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "высоко продуктивной", заявил американский лидер Дональд... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T20:28+0300

2025-08-06T20:28+0300

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политика

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

переговоры

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была "высоко продуктивной", заявил американский лидер Дональд Трамп. "Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Также президент США отметил, что на переговорах Уиткоффа с Путиным был достигнут большой прогресс.Он добавил, что после встречи проинформировал некоторых европейских союзников и подчеркнул согласие всех сторон с необходимостью завершить конфликт."Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", — заявил глава Белого дома.

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дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, переговоры