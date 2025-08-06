https://1prime.ru/20250806/tramp-860399993.html

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе" - 06.08.2025, ПРАЙМ

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"

Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T22:34+0300

2025-08-06T22:34+0300

2025-08-06T22:36+0300

политика

дональд трамп

переговоры

владимир путин

сми

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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского, пишет в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома. По данным газеты, Трамп сообщил о намерении провести такие встречи во время телефонного разговора с лидерами европейских стран, который состоялся в среду. "В переговорах примут участие только трое — без участия европейских стран", — подчеркивается в материале газеты. Источники добавили, что европейские лидеры, ранее пытавшиеся координировать усилия по урегулированию конфликта, "по-видимому, приняли" заявление Трампа.РИА Новости обратилось за оперативным подтверждением данной информации в Белый дом, однако на момент публикации материала не получило какого-либо официального комментария касательно возможности встречи на уровне лидеров РФ и США.

https://1prime.ru/20250806/tramp-860397398.html

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дональд трамп, переговоры, владимир путин, сми