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Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T22:46+0300
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политика
дональд трамп
фридрих мерц
стив уиткофф
владимир путин
переговоры
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждает в среду немецкое издание Bild со ссылкой на источники. По его данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа в среду вечером. "Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось", - сообщает Bild. Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп позднее заявил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
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дональд трамп, фридрих мерц, стив уиткофф, владимир путин, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Владимир Путин, переговоры
22:46 06.08.2025 (обновлено: 22:47 06.08.2025)
 
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах

Bild: Трамп заявил Мерцу, что встреча Уиткоффа и Путина оказалась продуктивной

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждает в среду немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
По его данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа в среду вечером. "Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось", - сообщает Bild.
Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп позднее заявил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа
20:28
 
ПолитикаДональд ТрампФридрих МерцСтив УиткоффВладимир Путинпереговоры
 
 
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