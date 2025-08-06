https://1prime.ru/20250806/tramp-860400183.html
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах - 06.08.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T22:46+0300
2025-08-06T22:46+0300
2025-08-06T22:47+0300
политика
дональд трамп
фридрих мерц
стив уиткофф
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переговоры
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждает в среду немецкое издание Bild со ссылкой на источники. По его данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа в среду вечером. "Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось", - сообщает Bild. Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп позднее заявил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
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дональд трамп, фридрих мерц, стив уиткофф, владимир путин, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Владимир Путин, переговоры
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
Bild: Трамп заявил Мерцу, что встреча Уиткоффа и Путина оказалась продуктивной
БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу о "более продуктивной, чем ожидалось", встрече президента РФ Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, утверждает в среду немецкое издание Bild со ссылкой на источники.
По его данным, телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа в среду вечером. "Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось", - сообщает Bild.
Уиткофф прилетел в Москву в среду и был принят Путиным в Кремле. Российская сторона в ходе встречи передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп позднее заявил, что на переговорах в Москве был достигнут значительный прогресс и назвал встречу Путина и Уиткоффа высоко продуктивной.
Трамп оценил продуктивность встречи Путина и Уиткоффа