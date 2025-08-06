https://1prime.ru/20250806/tramp-860400444.html

СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским - 06.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T23:02+0300

2025-08-06T23:02+0300

2025-08-06T23:02+0300

политика

сша

белый дом

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владимир зеленский

встреча

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает Agence France Press. "Президент (Трамп - ред.) открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским", - сказала Левитт. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.

https://1prime.ru/20250806/tramp-860399993.html

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сша, белый дом, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча, сми