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СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:02+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает Agence France Press. "Президент (Трамп - ред.) открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским", - сказала Левитт. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
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Политика, США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, СМИ
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
AFP: Белый Дом заявил, что Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает Agence France Press.
"Президент (Трамп - ред.) открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским", - сказала Левитт.
Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"