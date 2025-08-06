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СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским - 06.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:02+0300
2025-08-06T23:02+0300
политика
сша
белый дом
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает Agence France Press. "Президент (Трамп - ред.) открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским", - сказала Левитт. Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
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сша, белый дом, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча, сми
Политика, США, Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, СМИ
23:02 06.08.2025
 
СМИ: Белый Дом заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

AFP: Белый Дом заявил, что Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт для встреч как с лидером России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает Agence France Press.
"Президент (Трамп - ред.) открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с Зеленским", - сказала Левитт.
Ранее в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с российским лидером, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным "уже на следующей неделе"
22:34
 
ПолитикаСШАБелый домДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийвстречаСМИ
 
 
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